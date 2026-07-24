Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

По итогам прошлого года количество сверхбогатых россиян достигло 122 человек, что позволило государству закрепиться в пятерке мировых лидеров по объему частного капитала.

В мире зафиксировано значительное увеличение числа обладателей сверхкрупных капиталов, передает РИА «Новости».

Согласно докладу Global Wealth Report 2026, составленному аналитиками банка UBS, Россия оказалась на пятой строчке глобального рейтинга по этому показателю.

«В этом году мы насчитываем 3302 долларовых миллиардера, что на 383 человека, или почти 13,1%, больше, чем в 2025 году. Более 1000 из них проживают в Соединенных Штатах, 562 – в материковом Китае, 211 – в Индии. Далее следуют Германия (193 миллиардера) и Россия (122)», – указывают авторы исследования.

Подавляющее большинство миллиардеров обладают состоянием менее 50 млрд долларов. При этом насчитывается 18 человек с капиталом от 50 до 100 млрд долларов и еще 19 человек, чьи активы превышают 100 млрд долларов. Из них 15 богачей проживают в США.

В среднем совокупный капитал миллиардеров в 2026 году вырос почти на 25% по сравнению с 2025 годом. Эксперты отмечают, что столь впечатляющий рост связан с увеличением числа миллиардеров. Например, в Венгрии количество сверхбогатых людей увеличилось с четырех до восьми, а в Южной Корее – с 31 до 52 человек.

В некоторых государствах число миллиардеров сократилось. В Таиланде их количество уменьшилось с 25 до 22 человек, в Саудовской Аравии – с 19 до 16. Еще в четырех странах рейтинг покинули по одному человеку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной число российских долларовых миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes достигло рекордных 155 человек.

В мартовском докладе китайской исследовательской организации Hurun Россия заняла седьмое место со 105 богатейшими гражданами.

Лидером списка самых обеспеченных бизнесменов страны стал основной акционер компании «Северсталь» Алексей Мордашов.