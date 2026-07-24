США вывели 471 позицию из-под действия новых импортных пошлин

Власти Соединенных Штатов вывели из-под действия новых таможенных пошлин, вступивших в силу 24 июля, 471 товарную позицию.

Это следует из документа, опубликованного аппаратом представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира.

"Торговый представитель, в соответствии с конкретным указанием президента [США Дональда Трампа], принял решение вывести из-под действия пошлин, введенных в отношении продукции конкретной экономики, еще 471 товарную позицию", - говорится в тексте.

Отмечается, что новые пошлины не будут распространяться на определенные продукты животноводства и сельского хозяйства, включая определенные семена, овощи, сахар и сахаросодержащие продукты, определенные виды шкур и кожи животных, сырье для производства удобрений и пестицидов, некоторые виды древесины и лесоматериалов, а также растворимый кофе без добавок. Кроме того, из-под действия тарифов выведены оксиды и гидроксиды ванадия, передельный чугун, определенные виды железосодержащего сырья, виды лома и отходов алюминия, а также его гидроксид, зола, содержащая драгоценные металлы и их соединения, некоторые отходы и лом аккумуляторных батарей, определенное оборудование для производства полупроводников, некоторые фармацевтические препараты и ингредиенты, а также обработанные раковины, ношеная одежда и некоторые предметы антиквариата, коллекционные изделия и произведения искусства.

Таможенные пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 американских торговых партнеров, включая РФ, вступили в силу в 00:01 24 июля по времени восточного побережья США (07:01 мск) под предлогом борьбы с принудительным трудом.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти пошлины до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля и действуют в течение 150 дней, до 24 июля.