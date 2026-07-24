Совфед одобрил закон о регулировании цифровых валют в России

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Принятый документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

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Кроме того, закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы.

Согласно закону, заниматься обменом криптовалют смогут только организации, включенные в специальный реестр. До 1 июля 2027 года им разрешено работать без включения в реестр. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 миллионов рублей.

Под деятельностью по обмену цифровых валют понимается систематическое совершение сделок купли-продажи криптовалют от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Критерием систематичности признается заключение двух и более сделок в течение месяца на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

Клиринговые организации смогут совершать сделки с цифровыми валютами без включения в реестр и без привлечения брокера, если это необходимо для исполнения обязательств перед участниками клиринга или урегулирования случаев неисполнения ими своих обязательств.

Криптовалюты нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг. Документ также запрещает рекламировать и распространять иную информацию о возможности оплачивать криптовалютой товары, работы или услуги.

При этом использование цифровых валют допускается при расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, при оплате комиссий за майнинг, а также при расчетах за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права.

Если кредитная организация или филиал иностранного банка заподозрит, что операции проводятся неуполномоченной организацией, то банк обязан отказать в переводе денежных средств. Закон также гарантирует судебную защиту прав владельцев цифровых валют независимо от того, декларировали ли они ранее такие активы.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты через посредников на сумму до 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы получат право покупать любые криптовалюты без такого ограничения. Обе категории должны будут пройти специальное тестирование.

Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать в 2027 году.

Ранее в Совфеде рассказывали, что цифровой рубль является безопасным финансовым инструментом, так как его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков.

Благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк.