ЦБ принял решение снизить ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Возможность понижения ключевой ставки учитывали в своих расчетах единицы аналитиков. Основная часть экспертов ожидала, что регулятор оставит показатель без изменений.

Названы последствия отказа ЦБ от снижения ключевой ставки

На предыдущем заседании в июне Банк России четвертый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку, однако лишь на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 14,25% годовых.