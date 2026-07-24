В ЦБ высказались о денежно-кредитных условиях в России

В Центральном банке России дали оценку денежно-кредитным условиям в стране.

«Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жёсткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учётом роста инфляционных ожиданий жёсткость денежно-кредитных условий в реальном выражении немного снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие», — указывается на сайте российского финансового регулятора.

Отмечается, что кредитная активность в июне замедлилась, в основном из-за динамики корпоративного кредитования. Рост портфеля розничных кредитов, напротив, ускорился. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась.

Ранее Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14%.