Индекс Мосбиржи, падавший на минимуме в рамках текущей торговой сессии до 2085,9 пункта, подскочил с этих значений более чем на 50 пунктов. К моменту написания материала показатель снижался на 0,31 процента, до 2138,35.

В 13:20 по московскому времени индекс составлял 2091,64 пункта, в 13:30, когда Центробанк объявил о десятом подряд снижении ключевой ставки, поднялся выше 2107, а еще 10 минут спустя вырос до 2134,62, свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом, участникам российского фондового рынка в этот раз очевидно понравилось решение регулятора, хотя прошлое понижение ставки на 0,25 процентных пункта в сочетании с жесткостью риторики ЦБ многие сочли одним из факторов, повлиявшим на усиление распродаж ценных бумаг.

В этот раз основным прогнозом считалось сохранение ставки на прежнем уровне, поэтому даже символическое ее снижение добавило, судя по всему, инвесторам оптимизма.