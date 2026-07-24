Банку России посоветовали пересмотреть цель по инфляции

В ближайшее время достичь целевого показателя по инфляции на уровне четыре процента невозможно, поэтому цель по скорости роста цен следуют пересмотреть. Изменить подход к таргетированию инфляции посоветовал Центробанку вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев, его цитирует «Интерфакс»

По мнению Мурычева, цель в четыре процента установили в 2015 году в иных макроэкономических условиях. Сейчас же экономика проходит этап структурной трансформации, и цели денежно-кредитной политики (ДКП) должны быть сбалансированы с задачами инвестиционного развития, модернизации промышленности и поддержания устойчивого экономического роста.

«Союз последовательно исходит из того, что инфляцию невозможно устойчиво снизить исключительно монетарными методами. Значительная часть роста цен обусловлена немонетарными факторами: ситуацией на топливном рынке, увеличением тарифов естественных монополий и регулируемых услуг, ростом издержек производителей, ограничениями предложения в отдельных сегментах», — пояснил представитель РСПП

Бизнес полагает, что воздействовать на факторы, которые разгоняют инфляцию — значит бороться не с источниками инфляции, а с ее последствиями. Для борьбы с ростом цен нужна более тесная координация действий правительства и Банка России.

24 июля Центробанк продолжил цикл снижения ключевой ставки, но уже во второй раз подряд опустил ее на символические 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых. В регуляторе отметили, что повышение инфляции и взлет инфляционных ожиданий до максимума связаны с разовыми факторами, а устойчивая инфляция осталась в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, что не мешает смягчению ДКП.