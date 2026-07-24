Озвучены вероятные причины начала торговой войны США с Евросоюзом

Администрация Соединенных Штатов инициировала торговое противостояние с Евросоюзом, введя экономические ограничения против европейских стран. Об этом News.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его оценке, происходящее между Вашингтоном и остальным миром представляет собой торговые войны. Американская экономика сегодня уступает в конкуренции многим глобальным центрам, включая Китай и Европу, что вынуждает США искать новые рычаги давления.

Эксперт считает, что в классическом понимании войны против всех не начнешь, поэтому экономические инструменты, в частности пошлины, станут главным способом давления не только при нынешней администрации, но и при будущих президентах.

Эти ограничения, по его мнению, будут направлены как против врагов, так и против союзников. Цель Вашингтона — ослабить европейскую экономику, сделать страны ЕС менее конкурентоспособными и использовать эту слабость для подчинения их своему влиянию, утверждает собеседник.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о введении новых пошлин в отношении 60 крупнейших торговых партнеров. Ставки составят от 10% до 12,5% в зависимости от выполнения требований Вашингтона.