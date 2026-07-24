Что грозит Европе, если Ормузский пролив не откроется

Великобритании и странам Европы грозит сокращение ВВП по итогам года, если Ормузский пролив не возобновит полноценную работу до октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки консалтинговой компании Baringa Partners.

По мнению аналитиков, если из-за нового витка конфликта США и Ирана судоходство в Ормузском проливе останется ограниченным еще два месяца, то это приведет к такому скачку цен на нефть и газ, которого будет достаточно, чтобы по итогам года ВВП Британии и Европы оказались в минусе.

"Европейские импортеры сейчас вынуждены выходить на рынок и покупать газ и платить за него цену, которую они не были готовы платить раньше. В противном случае мы все замерзнем зимой", - цитирует агентство исследователя Baringa Partners Капсиана Конрана.

По данным агентства, Катар, который до войны США и Израиля против Ирана был второй страной в мире по экспорту СПГ, планирует в ближайшее время предупредить европейских клиентов, что ситуация форс-мажора с экспортом газа продлится до середины октября. В результате у Европы не будет никаких шансов восполнить дефицит топлива в подземных газохранилищах за счет импорта из Катара, пишет агентство.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.