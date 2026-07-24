Удорожание топлива начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров и услуг, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

— Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли, — сказала Набиуллина.

Набиуллина прокомментировала ускорение инфляции в России

Бензин является важным товаром-маркером, подчеркнула она.

Напомним, по прогнозу Совета директоров ЦБ, в связи с произошедшим значимым ростом цен на топливо годовая инфляция в России составит 6—7% в 2026 году. Во втором квартале текущее повышение с поправкой на сезонность составило в среднем 5% в пересчете на год.