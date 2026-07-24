Центральные банки всего мира страдают из-за роста цен на нефть

Распродажа долговых бумаг охватила все крупные рынки. Доходность глобального индекса казначейских облигаций Bloomberg достигла 3,68% — максимума с кризиса 2008 года, сообщает агентство.

Британские гособлигации превысили 5% впервые почти за 20 лет. Германские 10-летние бумаги обновили пик с 2011 года. Японские пятилетние облигации подскочили до рекорда с 2000 года. Американские 30-летние — вблизи уровней 2007 года.

Цены на нефть вновь пошли вверх после возобновления военных действий между США и Ираном. В четверг Brent превысила 100 долларов за баррель.

Давление на рынки усиливается перед заседаниями ФРС, Банка Японии и Банка Англии на следующей неделе. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС 28–29 июля как один к трем. Новый глава регулятора Кевин Уорш сократил прогнозы, что повышает шансы неожиданных решений.

Глобальный индекс облигаций Bloomberg потерял около 20% с начала 2021 года. В Японии доходность 40-летних бумаг превысила 4%, 10-летние достигли максимумов 1990-х. Австралийские облигации показывают самую высокую доходность среди развитых стран. Инвесторы готовятся к новым потрясениям, говорится в материале.