Шохин отреагировал на прогноз ЦБ о ключевой ставке в 2027 году

Решение ЦБ РФ повысить прогноз средней ключевой ставки в 2027 году с 8-10% до 10,5-12,5% показывает бизнесу, что ожидать восстановления инвестиционного и экономического роста достаточно трудно. Об этом заявил в интервью "Коммерсантъ FM" глава РСПП Александр Шохин.

"Тот факт, что Центробанк достаточно пессимистично оценивает ситуацию с инфляционными ожиданиями и сохраняет базовый прогноз по ставке на таком консервативном уровне, для бизнеса не становится тем самым "окном возможностей", на которое он рассчитывал. При такой ставке в 2027 году ожидать восстановления инвестиционного и экономического роста достаточно трудно", - сказал Шохин.