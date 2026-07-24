Набиуллина заявила о свободном выводе криптовалюты за рубеж

Любые инвесторы могут свободно выводить криптовалюту за границу, однако за пределами страны они полностью лишаются защиты российского законодательства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Набиуллина по итогам заседания совета директоров подчеркнула, что регулятор не препятствует получению статуса квалифицированного инвестора, передает ТАСС.

«И хочу, кстати, обратить внимание, тоже в связи с вопросом, который вы задали, при выводе криптовалют за рубеж никаких ограничений нет. И у квалифицированных, и у неквалифицированных инвесторов здесь будут равные права и возможности», – сказала она.

Глава регулятора добавила, что при совершении операций за пределами страны пользователи остаются без правовой поддержки России. В случае возникновения трудностей им придется отстаивать свои интересы по законам других государств, как это уже происходило с заблокированными активами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала криптовалюту крайне рискованным активом из-за высокой волатильности.

Правительство России утвердило пакет законопроектов о правилах обращения цифровых валют на территории страны.

Банк России подготовил концепцию регулирования рынка для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.