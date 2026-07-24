«Символический шаг»: аналитик оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 14%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых, что стало десятым смягчением денежно-кредитной политики подряд. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Рамблером» оценил этот шаг регулятора, отметив, что текущих темпов снижения ставки пока недостаточно для заметного стимула реального сектора экономики.

По словам эксперта, решение регулятора делает условия финансирования чуть более доступными, однако для существенного оживления деловой активности в РФ требуется более глубокое смягчение денежно-кредитной политики.

«Сам факт десятого снижения подряд позитивен как сигнал, но ключевая ставка все еще остается на достаточно высоком уровне — 14%. Для динамичного развития и комфортной работы производственного сектора ставка должна быть существенно ниже, ближе к 8%. В текущих условиях шаг в 0,25 п. п. для крупной экономики скорее символический. При таком уровне ставки регулятор вполне мог бы действовать смелее и снижать её ощутимее. Главный эффект от этого решения — психологический: бизнес видит, что Центробанк устойчиво держит курс на смягчение». Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Говоря о причинах такого шага, экономист подчеркнул, что ЦБ реагирует на замедление инфляционного тренда, однако осенние сезонные факторы еще могут проявить свое влияние на динамику цен.

«Центральный Банк традиционно ориентируется на динамику инфляции. На высшем уровне было отмечено замедление темпов роста цен, и регулятор последовал этому сигналу. Однако говорить о полной победе над инфляцией пока рано. Впереди еще проявится отложенный эффект от стоимости бензина, а осенняя индексация тарифов ЖКХ традиционно добавит вклад в общий индекс. Поэтому Банк России действует аккуратно и предпочитает двигаться небольшими шагами».

По оценке Беляева, до конца года регулятор, вероятно, возьмет паузу или продолжит двигаться с крайней осторожностью. При этом для долгосрочной стабилизации цен важна не только ставка ЦБ, но и работа с рыночной конкуренцией.

«В логике ЦБ прямая связь: как только появляются инфляционные риски, вероятность снижения ставки падает. По всей видимости, до конца года мы увидим паузу в цикле смягчения. При этом нужно понимать, что денежно-кредитная политика — не единственный инструмент. Для эффективного сдерживания инфляции необходима плотная работа антимонопольного ведомства с необоснованным завышением цен на местах. Если расширить полномочия ФАС в этой сфере, Центробанк сможет более спокойно фокусироваться на поддержке экономического роста».

Ранее сообщалось, что Центробанк поднял годовой прогноз инфляции.