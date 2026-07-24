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Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий

Андрей Дуванов

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, как может произойти снижение инфляционных ожиданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий
© ТАСС

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания не снижаются сами по себе. Единственный способ их добиться, как считает глава регулятора, это добиться снижения инфляции.

«Единственный рецепт — это снизить инфляцию, чтобы люди увидели и убедились, что она низкая. Но для этого надо не только коснуться 4%, но и достаточно длительное время поддерживать ее», — заявила она.

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Помимо этого, Набиуллина ответила на вопрос о том, что Центральный банк делает для борьбы с «циклом избирательного невнимания» — когда люди игнорируют действия регулятора в благоприятные периоды, но обращают на них внимание в менее удачные.

«Когда инфляция долгое время высокая, люди, естественно, всегда обращают внимание на рост цен, но они вспоминают наши старые прогнозы, которые не сбылись, скептически относятся к текущим заверениям, что регулятор сделает все необходимое, чтобы вернуться к низкой инфляции. Инфляционная память тянется очень долго. И даже, я думаю, что у нас это гораздо сложнее, чем в той же Франции», — добавила Набиуллина.

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