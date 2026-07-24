Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, как может произойти снижение инфляционных ожиданий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания не снижаются сами по себе. Единственный способ их добиться, как считает глава регулятора, это добиться снижения инфляции.

«Единственный рецепт — это снизить инфляцию, чтобы люди увидели и убедились, что она низкая. Но для этого надо не только коснуться 4%, но и достаточно длительное время поддерживать ее», — заявила она.

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Помимо этого, Набиуллина ответила на вопрос о том, что Центральный банк делает для борьбы с «циклом избирательного невнимания» — когда люди игнорируют действия регулятора в благоприятные периоды, но обращают на них внимание в менее удачные.

«Когда инфляция долгое время высокая, люди, естественно, всегда обращают внимание на рост цен, но они вспоминают наши старые прогнозы, которые не сбылись, скептически относятся к текущим заверениям, что регулятор сделает все необходимое, чтобы вернуться к низкой инфляции. Инфляционная память тянется очень долго. И даже, я думаю, что у нас это гораздо сложнее, чем в той же Франции», — добавила Набиуллина.

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