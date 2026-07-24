Россия заняла 10-е место по приросту долларовых миллионеров

Россия вошла в десятку стран с самым высоким приростом долларовых миллионеров.

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По данным Global Wealth Report, в стране насчитывается 122 богача — больше только в США, Китае, Индии и Германии.

За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей состояния свыше 1 млн долларов — больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения.

Абсолютный лидер по миллионерам США — там их за год стало больше на 441 тысячу.