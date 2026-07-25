Грузинский НПЗ перестанет перерабатывать российскую нефть

Нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви, принадлежащий компании Black Sea Petroleum (BSP), намерен полностью отказаться от переработки российской нефти уже в начале сентября. Это заявление сделал член наблюдательного совета BSP Вахтанг Чахнашвили в эфире телеканала Pirveli. По его словам, решение не является прямым следствием санкций, а носит превентивный характер.

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Ранее Евросоюз включил этот НПЗ в санкционный список в рамках 21-го пакета ограничений. Однако санкции в отношении завода вступят в силу только 25 января 2027 года — такое решение было принято с полугодовой отсрочкой, чтобы дать предприятию время для диверсификации поставок и отказа от российского сырья.

Как пояснил Чахнашвили, BSP уже планировала переориентацию на европейские рынки и закупку нероссийской нефти. Теперь же компания вынуждена ускорить этот процесс.

«Если бы мы ее импортировали, нас бы точно ввели в санкции», — отметил он, подтвердив, что контракты на поставку из РФ будут разорваны раньше установленного ЕС дедлайна.

Грузинский МИД, в свою очередь, выразил обеспокоенность решением Брюсселя. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что предоставили Еврокомиссии всю необходимую документацию, подтверждающую отсутствие фактических оснований для включения завода в санкционный список. При этом Тбилиси подчеркнул, что строго соблюдает санкционный режим ЕС и принимает меры для предотвращения использования своей территории для обхода ограничений. В МИД добавили, что готовы к дальнейшему сотрудничеству с институтами ЕС и предоставлению любой дополнительной информации.

Примечательно, что еще в феврале ЕС рассматривал возможность включения НПЗ в Кулеви в 20-й пакет санкций, но после консультаций с грузинскими властями тогда было принято решение исключить объект из списка. Однако в новом пакете ограничений завод все же оказался. На данный момент грузинское правительство продолжает дипломатические консультации с европейской стороной.