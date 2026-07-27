Армения может лишиться 80% доходов от экспорта молочной продукции

Армения потеряет почти 80% доходов от экспорта молочной продукции в результате ограничения ее ввоза в Россию. Об этом сообщило РИА Новости 27 июля, изучив материалы национальных статистических служб.

Так, Армения получает 79,3% прибыли (16 миллионов долларов), экспортируя молочные продукты на российский рынок. В числе других лидеров по импорту армянской молочной продукции — США (2,2 миллиона долларов), Белоруссия (786,3 тысячи долларов) и Грузия (745,9 тысячи долларов).

Ранее «Парламентская газета» писала, что Россельхознадзор приостановил импорт молочной продукции из Армении. В ведомстве мотивировали это нарушениями, выявленными в ходе инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий, поставляющих свою продукцию в РФ.