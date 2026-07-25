Кабмин выделит миллионы рублей рублей рыбохозяйственным предприятиям юга

Правительство РФ выделит около 240 млн рублей предприятиям рыбохозяйственного комплекса в Черном и Азовском морях. Распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Размер субсидии составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой получателем за предыдущие три года. Для получения поддержки компании также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом.

"С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидии предоставят более чем 30 рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края.