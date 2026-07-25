Чернышенко назвал корпоративное волонтерство драйвером экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко наградил представителей компаний и НКО за вклад в развитие добровольческого движения в рамках празднования Дня корпоративного волонтера.

В Координационном центре правительства состоялась встреча вице-премьера с представителями бизнеса и общественных организаций, развивающих добровольчество, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие приурочили ко Дню корпоративного волонтера, в нем приняли участие депутаты Госдумы, представители Росмолодежи, Минэкономразвития и финалисты премии #МЫВМЕСТЕ.

«Президент Владимир Владимирович Путин определил национальную цель по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности. Корпоративное волонтерство в России выступает непосредственным драйвером развития экономики страны. В 2023 году его доля в ВВП России составила порядка 290 млрд рублей, а уже в 2024 году – более 400 млрд рублей. Волонтерство все чаще закладывается в стратегию бизнеса, это отражено в документах стратегического планирования компаний, – корпоративное волонтерство становится стандартом современных работодателей», – заявил Чернышенко.

По словам вице-премьера, к 2030 году стоит задача вовлечь в добровольчество не менее 45% молодежи. Для этого создается необходимая инфраструктура, а принятый в прошлом году закон позволяет включать волонтерство в коллективные трудовые договоры. Чернышенко подчеркнул важность платформы Добро.рф и предложил развивать на ней корпоративный сегмент, а также поддержал вовлечение госслужащих в социальные проекты.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что опыт корпоративного волонтерства имеют 25% работников, а готовы участвовать 73%. Крупные компании, такие как Росатом, РЖД, ОМК и другие, активно реализуют масштабные социальные программы, включая помощь участникам специальной военной операции и жителям приграничья. Встреча завершила серию мероприятий, объединивших государство, бизнес и НКО на федеральном уровне.

В апреле Чернышенко сообщил о регистрации почти 10 млн добровольцев на платформе Добро.рф.

Ранее зампред правительства вручил девяти активистам нагрудные знаки «Доброволец России».