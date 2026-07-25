Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки повысят с 1 октября

Российские тарифы на железнодорожные грузовые перевозки будут проиндексированы с 1 октября 2026 на 8,5%.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"ФАС России проиндексировать с 1 октября 2026 года: на 8,5% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу", - говорится в тексте документа.

Также на 9,2% проиндексируют действующие тарифы на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в поездах дальнего следования, а также на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа в регулируемом сегменте.