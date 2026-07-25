В Армении оценили российские санкции против молочной продукции

Специалисты постоянно тщательно следят за качеством молочной продукции, ее соответствием установленным требованиям, пишет пресс-служба Инспекционного органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Армении на официальном сайте ведомства.

В последние месяцы Россельхознадзор запретил ввоз цветов, томатов, огурцов, рыбы, минеральной воды, клубники, алкогольной продукции из Армении. Кроме того, в июле был введен запрет на реализацию на российском рынке молочной продукции.

В ведомстве отметили, что российская сторона пока не представила результаты совместной проверки, проведенной в период с 14 по 21 июля текущего года на четырех армянских молочных предприятиях.

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«[Вместе с тем] мы можем сообщить вам, что не было обнаружено никаких оснований для использования ими молока от больных животных, а также для использования сырья, импортированного из других стран», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве констатировали, что в случае выявления нарушений, инспекция приостанавливает производство до устранения нарушений, а опасные партии изымаются из оборота и уничтожаются.

Ранее сообщалось, что Армения лишится более 80% доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок.

По данным экспертов, доход республики от поставок этой продукции в 2025 году составил $16,4 миллиона — из них $13,5 миллиона получили за счет экспорта в Россию.