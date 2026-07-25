Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в Россию
Излишки нефтепродуктов из Казахстана при необходимости могут быть поставлены в Россию.
Об этом сообщил "Вестям" вице-премьер РФ Александр Новак.
"В текущей ситуации мы с нашими коллегами договорились, что наоборот те излишки, которые есть в Казахстане, там, правда, небольшие объемы, они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости. И это взаимный, скажем так, взаимный интерес для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана", - сказал Новак.