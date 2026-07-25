Путин сообщил о росте товарооборота России и Казахстана

Российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Казахстана в прошлом году достиг почти $28 млрд, а за пять месяцев этого года вырос более чем на 4%.

«В прошлом году он — почти $28 млрд... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года ещё прибавил свыше 4%... Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы», — сказал он.

Путин отметил, что Россия остаётся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Российские компании участвуют в 70 инвестпроектах на общую сумму около $30 млрд.

Как уточняется, сотрудничество охватывает металлургию, машиностроение, энергетику и фармацевтику.

Ранее лидер России заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана.

Владимир Путин встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Казахстан входит в число ведущих партнёров России на пространстве СНГ.