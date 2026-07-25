Стало известно, на какой срок продлят запрет на вывоз бензина из России

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, рассказал журналистам на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, правительство приняло решение продлить запрет до конца года и для производителей, и непроизводителей.

Новак уточнил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2024 года в России вступил в силу шестимесячный запрет на экспорт бензина. Изначально мера касалась только трейдеров, но позже была распространена на всех поставщиков.

1 августа запрет был снят, так как рынок «насытился», а цены стабилизировались. Через 14 дней, 14 августа, ограничения вернули из-за роста спроса в уборочный сезон.

В конце октября Новак заявил о том, что запрет на экспорт бензина продлевается до 31 декабря 2024 года как для производителей, так и для непроизводителей.

В мае 2025 года Минэнерго предложило ужесточить критерии для возобновления запрета, чтобы бороться с «серым» экспортом через страны ЕАЭС.

31 января 2026 года власти ввели на 6 месяцев временный запрет на вывоз «отдельных видов топлива» из России.