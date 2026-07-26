США рискуют потерять 2,7 млн работников

В США ожидается большой кадровый кризис в 2030-2040 годы. Рабочая сила в стране сократится примерно на 2,7 млн человек, сообщает CBS со ссылкой на исследование ведущего ученого-демографа.

Телекомпания ссылается на исследование американского ученого-демографа Стивена Рагглза из Университета Миннесоты. Он создал крупнейшую в мире базу стандартизированных демографических данных IPUMS.

Ученый уверен, что критический дефицит рабочей силы образуется в ближайшие 10-15 лет. Массовый выход на пенсию поколения бэби-бумеров совпадет с исторически низкой рождаемостью и снижением притока мигрантов.

«Спрос на молодых работников в этот период «взорвётся», оставив работодателей с нехваткой квалифицированных работников», — считает Рагглз.

В итоге экономика США впервые в истории столкнется с ситуацией, когда рынок труда будет покидать больше людей, чем приходит.

Рагглз утверждает, что ИИ не отберет у людей работу. Наоборот, роботы и автоматизация помогут компенсировать дефицит рабочих рук.