Лула да Силва назвал стратегической ошибкой США введение пошлин против Бразилии

Введение Белым домом новых тарифов на бразильскую продукцию стало стратегической ошибкой Соединенных Штатов, поскольку поставки товаров из Бразилии в США уже достигли минимальных значений с 1997 года. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Новые тарифы не только несправедливы, но и являются стратегической ошибкой, они наносят ущерб экономике США и партнерству с Бразилией, - указал бразильский лидер в статье для газеты The Washington Post. - Экспорт Бразилии в США уже упал до самого низкого уровня с 1997 года".

По словам главы государства, по сравнению "с первыми шестью месяцами 2025 и 2026 годов двусторонняя торговля Бразилии с США снизилась на 12,8%, в то время как торговля с Европейским союзом выросла на 6,1%, а с Китаем - на 15,9%".