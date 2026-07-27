Экспорт молочной продукции из РФ значительно вырос

Поставки за рубеж в январе–мае 2026 года достигли 104 тыс. тонн. В денежном выражении рост составил 19% — до 245 млн долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Агроэкспорт».

Основная выручка пришлась на сыры и творог (28%), кисломолочные продукты (23%) и мороженое (15%). В 2025 году «Союзмолоко» фиксировало снижение экспорта на 5%, до 1 млн тонн в молочном эквиваленте, при росте выручки с 521 до 599 млн долларов.

В «Логике молока» за первое полугодие отправили за рубеж 8,3 тыс. тонн продукции на 1,7 млрд руб. (плюс 6% и 3% год к году). В «Эконике» рост связали с ослаблением рубля и мировым спросом на молочные белки. Экспорт остается небольшим по сравнению с производством. За пять месяцев переработано 8,95 млн тонн молока, выпущено 359,4 тыс. тонн сыров. Но внешние поставки важны из-за ограниченного внутреннего спроса.

Самообеспеченность молочным сырьем достигает 85%, а с учетом белорусского импорта рынок закрыт полностью, отметил Андрей Кучеров из «Рексофт Консалтинг». Падение экспорта в 2025 году привело к рекордным запасам сыров и сухих компонентов на складах. Наиболее заметный рост показали сухое молоко (плюс 54%) и сухая сыворотка (плюс 50%). Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов связал это с высокими мировыми ценами. Эти продукты выходят на рынки Азии и Африки.

Основной объем поставок приходится на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан — 64,9% в деньгах. При этом экспорт в Египет вырос вдвое, в Тунис — в 10 раз.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), потребление молочной продукции в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке за десять лет вырастет на 19%. Однако логистика для продуктов с коротким сроком годности остается сложной.