ЕС исключил из санкций ряд позиций по просьбе Италии и Греции

Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле 2026 года. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, из-за чего европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь, мех которого используется для пошива изделий стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, исторически высоко ценится европейскими модными домами, подчеркивает портал. По его данным, европейская меховая индустрия, испытывающая трудности, давно выступает против ужесточения санкций, которые уже ограничили экспорт меховых изделий в Россию.

Euractiv напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций - Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ.