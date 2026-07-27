FT: в ЕС могут отказаться от нынешнего механизма санкций против РФ из-за Греции

Европейский союз может пересмотреть механизм введения санкций против России из-за того, что Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, Афины отказывались поддерживать новый пакет санкций, пока остальные страны ЕС не согласились предоставить исключение для компании Dynagas. Указывается, что греческая сторона добивалась того, чтобы суда компании могли продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в страны за пределами блока. Издание отмечает, что это первый случай, когда общая система экономических санкций ЕС против России была ослаблена. При этом, как подчеркивается в публикации, "существующая стратегия позволяла столицам видеть, что с экономическими последствиями от санкционных решений столкнутся многие страны - члены" ЕС.

Теперь, как сообщает FT, в Брюсселе обсуждаются новые подходы к введению ограничений. Чиновники рассматривают возможность утверждения санкций индивидуально или небольшими тематическими блоками. Такой подход, как ожидается, снизит риск того, что национальное вето одной страны задержит утверждение других мер. Греческие чиновники в свою очередь уверяли, что запрет на транспортировку СПГ был согласован по ошибке, нанесет ущерб компании Dynagas, а не российской экономике, и принесет выгоду судовладельцам-конкурентам из Китая и других стран, не входящих в ЕС, указала газета.