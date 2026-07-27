Европейский союз (ЕС) может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврочиновников.

По данным издания, Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям после того, как евродипломаты долго не могли согласовать 21-й пакет мер из-за Греции, которая выступала против ограничений в отношении российского сжиженного природного газа.

«Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», — заявил собеседник газеты.

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23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

В миссии РФ при ЕС заявили, что новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.