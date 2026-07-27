Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 0,4% - до 2 156,8 и 870,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю вырос на 5,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,5375 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 162,9 пункта (-0,12%), индекс РТС был на отметке в 873,19 пункта (-0,12%). Юань ускорил рост и находился на отметке в 11,5585 рубля (+7,95 копейки).