Банк России понизил официальный курс доллара на 28 июля

Центробанк определил официальную стоимость иностранных валют на 28 июля 2026 года, опустив курс доллара до 78,01 ₽. На предыдущую дату, 25 июля, этот показатель находился на отметке 78,03 ₽.

Стоимость европейской валюты также была пересмотрена в меньшую сторону и зафиксирована на уровне 88,7 ₽, тогда как ранее она составляла 88,8 ₽. В то же время официальный курс** китайского юаня вырос с 11,5 до 11,52 ₽.

В опубликованном ранее «Обзоре рисков финансовых рынков» регулятор* отмечал, что в течение июня российская валюта показала ослабление, достигнув значений 77,75 ₽ за доллар и 11,46 ₽ за юань.

*Регулятор — государственный орган, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью в определенной сфере, в данном контексте это Центральный банк Российской Федерации. Он отвечает за устойчивость национальной валюты, лицензирование банков и стабильность всей финансовой системы страны.

**Официальный курс — стоимость иностранной валюты по отношению к рублю, устанавливаемая Центральным банком для использования в расчетах государственных ведомств, бухгалтерском учете и налогообложении. Этот показатель не является обязательным для обменных пунктов коммерческих банков, которые могут устанавливать свои собственные цены на покупку и продажу валюты.