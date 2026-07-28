ЕС может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против России из-за сложностей с их согласованием. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, в Брюсселе рассматривают новый подход к ограничениям, после того как принятие 21-го пакета затянулось из-за позиции Греции, выступившей против мер в отношении российского СПГ. Между тем, как заявил президент РФ Владимир Путин, рестрикции Запада прежде всего наносят ущерб их инициаторам. Аналитики констатируют, что в Евросоюзе уже исчерпан санкционный механизм, а также наблюдаются серьёзные проблемы с принятием консолидированных решений.

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Евросоюз может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против России из-за сложностей с их согласованием. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие обширного пакета мер ЕС, чтобы защитить судоходного магната. Европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у стран — членов было меньше возможностей применять право вето в ходе переговоров», — пишет FT.

По данным издания, позиция Афин, по сути, поставила под угрозу реализацию других мер, в том числе шага, направленного на то, «чтобы не дать России заработать ещё миллиарды на экспорте сырой нефти, санкции по полному замораживанию активов 94 российских финансовых учреждений и запрет на проведение транзакций с 33 банками».

«Афины в течение нескольких недель настаивали на предоставлении исключения для судов компании Dynagas, чтобы те могли продолжать транспортировку прибыльного российского СПГ, выдвинув это в качестве условия для согласия на ряд не связанных с этим вопросом мер, направленных против финансовой системы Москвы и доходов от экспорта нефти», — пояснила Financial Times.

Как отметило издание, в данном случае успех Греции, который позволит продолжить эти поставки, стал первым примером ослабления общего перечня экономических санкций ЕС против России.

«По словам трёх официальных лиц, в настоящее время ведётся работа над ограничением такой тактики, которая становится всё более распространённой в ходе последних переговоров по санкциям ЕС, поскольку правительства стран —членов стремятся защитить компании, продолжающие вести бизнес с Россией», — говорится в статье.

Отмечается также, что всё чаще наблюдается ситуация, когда национальные вето в отношении отдельных мер задерживают принятие других, не связанных с ними ограничений, которые пользуются полной поддержкой всех столиц.

«Одна из идей, набирающих популярность внутри Европейской комиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран — членов, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими пакетами, а не стремиться к принятию крупных пакетов мер в пиар-целях. По словам чиновников, это снизит риск задержки введения мер из-за национальных вето», — пишет Financial Times.

При этом сторонники нового подхода говорят о том, что Совет стран — членов ЕС мог бы оперативно утверждать «решительные и эффективные меры без помпы и привлечения внимания общественности», которые сопутствуют «пакетному» подходу, отмечает FT. Издание также обращает внимание на то, что «отдельные возражения не смогут сорвать или задержать введение других санкций».

Последний пакет?

На прошлой неделе руководство ЕС в рамках 21-го пакета санкций ввело ряд ограничений против России. В частности, эти меры были применены в отношении четырёх российских аэропортов, включая Шереметьево. Также под рестрикции ЕС попал помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

«Это может стать последним «пакетом» санкций, — предположил один из собеседников Financial Times, имея в виду меры, по которым наконец удалось договориться на прошлой неделе после нескольких недель сопротивления со стороны Греции. — Теперь совершенно очевидно, что такой подход больше не работает».

Как заявил 27 июля президент России Владимир Путин, санкции Запада прежде всего наносят ущерб их инициаторам. Глава государства также отметил, что Запад ставит рекорды по количеству введённых против Москвы ограничений и по их бесполезности.

«С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит «мировые рекорды». Причём сразу по двум критериям — и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, которые эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других стран», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Der Spiegel, оценив новые рестрикции, сообщил, что они оказались значительно слабее, чем планировалось. Как обратили внимание в издании, свою роль в этом сыграли позиции ряда стран — членов Евросоюза, которые не были готовы ужесточить ограничения по некоторым пунктам, опасаясь ущерба для собственной экономики. И если раньше еврочиновники могли оправдаться позицией ныне уже бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который выступал против жёстких ограничений, то теперь после его ухода у Брюсселя больше нет возможности таким образом перекладывать ответственность.

«Ресурсы тают на глазах»

Как отмечают эксперты, информация о том, что в дальнейшем антироссийские меры могут одобряться в рамках того или иного направления, а не единым пакетом, как раньше, свидетельство того, что в Евросоюзе уже «исчерпан санкционный механизм».

«Всё, что можно было ограничить, отменить, урезать, осложнить и так далее, уже было сделано. Причём в ущерб экономикам стран Евросоюза. Поэтому, конечно, для Брюсселя это действительно проблема. А вторая проблема заключается в том, что многие страны, как та же Греция, не готовы больше наносить ущерб самим себе», — заметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

Он также напомнил, что идея разделить санкции на тематические блоки не нова.

«В ЕС уже пробовали разделить санкции на персональные и секторальные, но сейчас в целом наблюдается кризис применения ограничений, поэтому я не думаю, что деление санкций на более узкие направления сильно поможет Брюсселю», — говорит Асафов.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью RT не исключил, что принятие каждого нового санкционного пакета будет сопровождаться очередными сложностями для руководства ЕС.

«И чем дальше, тем сложнее будет придумывать способы навредить России. То, с каким трудом Брюссель принимал последние пакеты, об этом свидетельствует очень красноречиво. Санкционные ресурсы ЕС тают на глазах. Этот механизм в прежнем виде больше не работает. Ведь все введённые пакеты против РФ дорого обошлись европейским налогоплательщикам. И этот ущерб будет лишь нарастать», — прогнозирует Семибратов.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, со своей стороны, считает, что всё это говорит и об усталости целого ряда стран ЕС от необходимости генерировать антироссийские санкции за свой счёт, и о серьёзных проблемах с консолидацией в ЕС.

«Многие государства утомлены негативным воздействием рестрикций против РФ на европейскую экономику. И это видно не только на примере Греции. То есть очевидно, что речь идёт не о каких-то единичных случаях, а о настоящей тенденции», — заявил Михайлов в комментарии RT.

Он также обратил внимание на то, что идея принятия «тематических санкций», по сути, подтверждает невозможность выносить консолидированные решения в рамках ЕС.