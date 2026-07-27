FT: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС может стать последним

Новый 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может оказаться последним масштабным списком ограничений из-за растущих сложностей при их согласовании. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Financial Times (FT).

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Со слов чиновников из ЕС, объединение рассматривает возможность отказа от принятия подобных крупных инициатив в будущем. Причиной называются затяжные разногласия между странами-членами. В частности, утверждение текущего пакета затянулось из-за позиции Греции, которая выступала против введения ограничений в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

Инсайдер заявил, что существующий подход больше не работает, в связи с чем в Евросоюзе изучают возможность внедрения новой схемы введения рестрикций.

Переговоры о 21-м пакете санкций против России начались в мае 2026 года. На тот момент ЕС собирал предложения стран-членов по содержанию документа.

О первых трудностях в утверждении пакета стало известно в конце июля. Это произошло из-за возникших противоречий между экономическими интересами сообщества и целями отдельных государств.

В частности, именно тогда Афины заняли противоборствующую позицию по СПГ, посчитав, что запрет может нанести ущерб судоходной компании Dynagas. Вместе с тем Португалия и Германия потребовали смягчения санкций на российскую рыбу, а Италия и Франция выступили за упрощение визовой политики в отношении туристов из РФ.

Однако спустя время сообществу удалось прийти к согласию, после чего глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании 21-го пакета. Тогда она назвала его самым масштабным за последние 4 года.

В силу документ вступил 23 июля. Пакет затронул 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Более того, под санкции подпали 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

В ответ на это Москва пообещала действенную и адекватную реакцию. В миссии РФ при ЕС, в частности, указали на риск дальнейшего обострения социально-экономических проблем в странах Евросоюза.