Санкции ЕС и «взвешенный шаг»: что происходит на валютном рынке

По оценкам аналитиков, до конца июля внебиржевые торги американской валютой будут проходить в диапазоне 77–79 рублей за доллар, европейской — 87–92 рублей, китайской — 11,40–12 рублей. Прогноз представил «Известиям» Андрей Лобода, входящий в РАСО и экспертный совет АФД.

Центробанк зафиксировал официальные курсы на 25 июля на следующих отметках: доллар — 78 рублей, евро — 88,8 рубля, юань — 11,5 рубля. По данным биржевых торгов на 27 июля, юань торговался около 11,5 рубля.

На прошлой неделе состоялось заседание Банка России. Рынок ждал, что ставка останется 14,25%, но ЦБ снизил ее до 14%. Эксперт назвал это «взвешенным шагом» между поддержкой экономики, которая замедляется, и борьбой с инфляцией. После решения регулятора доллар быстро вернулся к 78 рублям — рынок остро реагирует на изменения процентной политики.

Рубль поддерживают высокие мировые цены на энергоносители и экспортные товары. Новые санкции ЕС пока не повлияли на валютный рынок и не ослабили рубль. Однако в среднесрочной перспективе геоэкономические риски могут создать проблемы с расчетами, логистикой и доступом к международным финансовым инструментам, что постепенно увеличит давление на курс.

Заместитель председателя правления «Национального банка сбережений» Елена Марчук заявила 26 мая, что резкие колебания курсов изменили поведение частных инвесторов — попытки удачно купить валюту все чаще проваливаются. По ее словам, на курсы одновременно влияют цены на нефть, действия ЦБ, санкции и ожидания граждан.