Индекс Мосбиржи превысил 2 200 пунктов впервые с 13 июля 2026 года

Индекс Мосбиржи во время основной торговой сессии превысил 2 200 пунктов впервые с 13 июля текущего года, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 13:15 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2 201,67 пункта (+1,67%). К 13:24 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 205,32 пункта (+1,84%), индекс РТС составлял 890,31 пункта (+1,84%).

Ранее, в субботу 25 июля, индекс Мосбиржи также превышал 2 200 пунктов на дополнительной торговой сессии выходного дня впервые с 13 июля.