КТК возобновил прием и отгрузку нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и ее отгрузку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

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"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ТОО "Тенгизшевройл", - говорится в сообщении.