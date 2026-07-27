Путин заявил о попытках Запада подорвать экономику и науку России

Страны Запада предпринимают попытки подорвать экономику и науку России, однако российский народ сломить невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая в ходе встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, Путин подчеркнул, что Запад стремится пошатнуть российское государство и спровоцировать общественный раскол в стране.

«...Попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования… Но народ России никому и никогда не сломить», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил о рекордном количестве санкций против России и отметил, что эти рестрикции неэффективны.