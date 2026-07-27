Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива

Европа встретит предстоящую зиму с рекордно низкими за последние годы запасами энергетических ресурсов. Такое развитие событий предрек аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.

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Причина «тревожно нестабильных» поставок сжиженного природного газа (СПГ) и мазута, которые являются основными источниками отопления жилых помещений в Европе (на газ приходится около 30 процентов потребности домохозяйств в отоплении, а на топочный мазут — примерно 10 процентов), — конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Отказавшись от поставок российских энергоресурсов после 2022 года, ЕС усложнил энергетическую динамику в регионе: вместо того чтобы полагаться на долгосрочные поставки по трубопроводам, Европа теперь конкурирует с Азией и другими регионами на глобальном рынке СПГ, где перебои с поставками могут практически мгновенно отразиться на всей мировой экономике. В последние месяцы эта уязвимость становится все более очевидной, отмечает издание.

Сейчас Европа отстает от темпов, необходимых для пополнения запасов СПГ до наступления зимы. По данным LSEG, подземные хранилища газа сейчас заполнены примерно на 55 процентов — самый низкий уровень с 2021 года. Импорт топлива обрушился после начала войны в Иране. По данным Kpler, в июле объем импорта составит всего 6,3 миллиона метрических тонн — минимум с сентября 2024 года.

Энергетический рынок ЕС все больше тревожит сочетание низких запасов, слабого импорта и ухудшающихся перспектив поставок. На прошлой неделе базовые европейские цены на газ превысили 60 евро за мегаватт-час, поднявшись выше предыдущего пика, связанного с войной в Иране, и достигнув самого высокого уровня с начала 2023 года. Более высокие цены должны привлечь в Европу дополнительные поставки, но, даже если импорт восстановится в ближайшие месяцы, регион, скорее всего, встретит зиму с низкими запасами.