В России раскрыли, почему новые санкции против Москвы стали опасными для Европы

Планы Евросоюза отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против Москвы связаны с тем, что экономическое давление становится все более разорительным для самих европейских стран и угрожает глубоким внутренним политическим кризисом. Об этом «Рамблеру» заявил руководитель Центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что ЕС рассматривает новый подход к ограничению торговли с Россией. Поводом стали длительные разногласия вокруг 21-го пакета санкций: принятие мер блокировала Греция, выступившая против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа. По данным издания, в Брюсселе допускают, что этот пакет может стать последним крупным документом такого рода, так как коллективное согласование масштабных ограничений себя исчерпало.

Комментируя данные издания, специалист отметил, что дальнейшее нагнетание антироссийских санкций наносит удар по уровню жизни в Европе.

«Конъюнктура на рынке углеводородов, удобрений и зерна меняется в сторону повышения цен, что усиливает позиции России. В этих условиях введение новых санкций становится все более разорительным для стран-участников Европейского союза и может привести к тому, что европейские обыватели окончательно разочаруются в политике Брюсселя. Переговоры по 21-му пакету санкций четко показали эти опасения: из-за жесткого сопротивления ряда стран изначальные радикальные цели урезали, а сам документ сильно похудел и стал в большей степени символическим». Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

По мнению экономиста, полностью отказаться от санкционной политики Брюссель не может из-за символических причин, поэтому попытается сместить фокус с внешнего давления на внутреннее.

«Евросоюз поставил всё на разрушение российской экономики и не может признать поражение. Однако прибегать к новым масштабным ограничениям они больше не в состоянии — это разрушает их собственные государства. Поэтому сейчас ЕС сосредоточится не на новых пакетах, а на зачистке своего политического поля. Брюсселю необходимо разгромить оппозиционные силы разного толка, чтобы не допустить к власти политиков, способных заявить об ущербе санкций для собственной экономики и сломать текущий курс», — подчёркивает собеседник «Рамблера».

В сложившейся ситуации дипломатическая работа России будет затруднена из-за мощной пропагандистской кампании Запада, однако психологический перелом в европейском обществе неизбежен, и Москве следует точечно работать с регионами Европы, считает эксперт.

«Западная пропаганда сейчас начнет максимально громко обвинять Россию во всех грехах, чтобы оправдать проблемы и затруднить дипломатию. Тем не менее психологические сдвиги в европейском обществе уже идут — прежде всего на юге Европы, в Центральной части, на Балканах и во Франции. В этих условиях России нужно работать с общественными настроениями и теми политическими силами, которые способны понять нашу позицию. Аргументы Москвы начнут слышать тогда, когда это станет психологически возможным: ровно так же советская антифашистская пропаганда в Великую Отечественную войну до Сталинграда не работала, а после Сталинграда с нарастанием начала действовать на немцев, потому что у них поменялась психология. В конечном итоге Россия обязательно достигнет своих целей на дипломатическом и политическом фронтах в Европе», — резюмировал Колташов.

Ранее стало известно, что Россия готовит ответные меры на новые санкции Норвегии.