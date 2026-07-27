Лукашенко нашел новый способ заменить белорусов в полях

Белоруссии и России нужно развивать механизированное и роботизированное сельское хозяйство, потому что странам не хватает людей.

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Об этом во время встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будут по 5-7-9 человек, как раньше было», — посетовал глава государства, объяснив проблему «многими причинами».

Внедрение на фермах роботов, уверен политик, позволит заменить белорусов, и определенные наработки в стране уже имеются. Лукашенко предложил Шапше, если его интересует, поделиться опытом и даже поставлять необходимое оборудование, чтобы «решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности».

Ранее президент Белоруссии заметил, что решить проблему нехватки рабочих рук в ряде районов страны можно с помощью привлечения мигрантов из Узбекистана, о чем уже был разговор с президентом среднеазиатской страны Шавкатом Мирзиеевым. Он призвал не надеяться, что в страну приедут «великие специалисты», и быть готовыми к тому, что кого-то придется доучивать на месте.

При этом Лукашенко признал, что инициатива вызывает неоднозначную реакцию в обществе, но напомнил и про молодежь, которая не знает, что такое деревня, и не может «отличить вилы от лопаты».