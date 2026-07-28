Молдавия ограничит продажу дизтоплива

Правительство Молдавии приняло решительные меры для стабилизации внутреннего рынка дизельного топлива, объявив о введении ограничений на его экспорт и розничную продажу. Как заявил на брифинге премьер-министр Василий Тофан, эти шаги направлены на предотвращение дефицита, спекуляций и неконтролируемого вывоза топлива в соседние страны, прежде всего на Украину, где сохраняется колоссальный спрос на энергоносители.

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Глава правительства подчеркнул, что топливо, импортируемое в республику, должно оставаться внутри страны, а не становиться объектом перепродажи для получения сверхприбыли на фоне кризиса. В связи с этим кабинет министров уже обратился к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, чтобы получить дополнительные полномочия для регулирования рынка.

Одним из ключевых нововведений станет запрет на розничную продажу дизельного топлива в канистры и емкости объемом более 40 литров. Эта мера призвана пресечь попытки массового вывоза горючего физическими лицами, которые могли бы использовать разницу в ценах между Молдавией и сопредельными государствами. Как отметил Тофан, высокая стоимость топлива у соседей создает опасные стимулы для его нелегального экспорта. В частности, на Украине спрос на дизель остается крайне высоким, а в Румынии литр такого топлива стоит почти 40 леев, что эквивалентно примерно 2,23 доллара, тогда как на молдавских автозаправочных станциях цена составляет около 1,7 доллара за литр. Такая разница делает перепродажу крайне выгодной, но губительной для внутреннего рынка Молдавии.

При этом правительство предусмотрело исключения для сельскохозяйственных производителей, которые являются крупными потребителями дизельного топлива. Премьер-министр пояснил, что комбайны и другая тяжелая техника не могут заезжать на обычные заправки, поэтому для них будет разрешена доставка топлива в цистернах напрямую в поля. Это решение позволит избежать сбоев в посевной и уборочной кампаниях, сохранив продовольственную безопасность страны. .

Ранее молдавские власти уже ввели режим повышенной готовности в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Эта мера была продиктована сложной ситуацией на мировом рынке дизельного топлива, вызванной резким ростом цен после аварии на Каспийском трубопроводе, который является ключевым маршрутом поставок нефти на румынские нефтеперерабатывающие заводы. Именно от этих заводов в значительной степени зависит снабжение Молдавии топливом.