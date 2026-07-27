ЦБ работает над запуском рынка криптовалют в России

Центральный банк (ЦБ) РФ разработал первые проекты нормативных актов, которые необходимы для запуска рынка криптовалют в России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В частности, Центробанк подготовил условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим торгов будет прописан в правилах биржи, она будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на эти инструменты.

Кроме того, ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут осуществлять учет криптовалют и цифровых прав. Минимальный капитал участника рынка должен составлять от 50 млн до 250 млн рублей. Конкретный размер собственных средств будет зависеть от характера деятельности такого депозитария, в том числе от того, планирует ли он работать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов. Имущество, составляющее собственные средства, должно быть ликвидным, а входящие в него финансовые активы иметь высокое кредитное качество.

Для операторов электронных платформ, функции которых будут выполнять операторы информационных систем, устанавливаются аналогичные требования. Эти операторы будут производить расчеты по цифровым финансовым активам с использованием номинального счета.

Регулятор также будет определять правила учета цифровых валют и цифровых прав, состав сведений о депонентах, получателях доступа к системе, учитываемых активах. Он также устанавливает требования к открытию и ведению цифровых и других счетов.

ЦБ будет вести реестр цифровых депозитариев.

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о комплексном регулировании криптовалют и цифровых прав в России.

Новые нормы устанавливают правила работы для цифровых депозитариев, криптообменников и других участников рынка, определяя условия покупки криптовалют инвесторами, регулируя учет и хранение иностранных цифровых инструментов и майнинг.

Под действие нового закона попадают операторы информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, брокеры, управляющие компании, клиринговые организации и организаторы торгов.