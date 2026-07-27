Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник вырос на 2,18%, до 2 212,81 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,2%, до отметки 893,5 пункта. Курс юаня вырос на 7 копеек, до 11,55 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал неделю бодрым ростом, без особого труда пробив сопротивление у 2 200 пунктов. Геополитические надежды и неожиданное снижение Центробанком ключевой ставки поддержали рыночный сентимент", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции "Евротранса" (+23,3%) взлетели без новостей, но, скорее всего, причиной роста стал запрет Московской биржи на открытие коротких позиций по этим акциям и повышение по ним ставок рыночного риска до 100%, что ограничило возможности для спекулятивной продажи этих бумаг", - считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами снижения, по ее словам, стали акции "Русснефти" (-3,9%), которые, вероятно, негативно отреагировали на обвал мировых цен на нефть.

Прогноз на 28 июля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 2 125 - 2 255 пунктов. Ожидания по курсу рубля: 77-79 рулей за доллар и 11,4-11,7 рубля за юань.

Как считают во Freedom Global, во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 150 - 2 250 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня составляет 77-79 рублей, 87-89 рублей и 11,3-11,8 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" отмечают, что на рынке сохраняются умеренно позитивные настроения, несмотря на слабую динамику нефтяных котировок. По оценке, селективный спрос в рамках ротации между секторами может поддержать дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи в направлении 2 250 пунктов. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к верхним границам диапазонов 11,4-11,7 рубля за юань, 77-79 рублей за доллар США и 87-89 рубей за евро.