Катар объявил о запуске собственной алмазной биржи

Управление свободных зон Катара (QFZ) объявило о запуске Катарской алмазной биржи (Qatar Diamond Exchange, QDE) — единой площадки для торговли необработанными и ограненными алмазами, а также другими драгоценными камнями. Биржа разместится в свободной экономической зоне Рас-Бу-Фонтас в Дохе, следует из сообщения QFZ.

На одной площадке будут доступны торговые операции, сертификация камней, таможенное оформление, независимая оценка, страхование и хранение в защищенном хранилище. Инфраструктура QDE также включает торговый зал, помещения для закрытых переговоров и проведения аукционов и тендеров. Организаторы рассчитывают связать производителей алмазов из Африки и Азии с покупателями из Европы и стран Персидского залива.

Участниками биржи смогут стать компании, занимающиеся торговлей, производством, огранкой и полировкой алмазов, а также поставщики отраслевых услуг. Для соответствующих требованиям компаний свободная зона предусматривает возможность стопроцентного иностранного владения и нулевую ставку корпоративного налога.

Катар присоединился к схеме сертификации Кимберлийского процесса в 2021 году. Принятый в 2025 году закон назначил QFZ ответственным за ее реализацию, а катарские свободные зоны — единственным законным пунктом ввоза и вывоза необработанных алмазов. Власти рассчитывают, что новая биржа поможет диверсифицировать экономику Катара и укрепить позиции Дохи в мировой торговле драгоценными камнями.