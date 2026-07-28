Минфин США обновил санкционные списки по России

Министерство финансов США внесло изменения в сведения о российских организациях, находящихся под ограничениями. Корректировки затронули предприятия, работающие в сфере информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения.

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Американское Управление по контролю за иностранными активами удалило из перечня повторяющиеся записи, объединило различные варианты названий отдельных организаций и обновило устаревшие данные.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что проведенная корректировка «не означает снятия санкций». Речь идет только о техническом уточнении информации в действующих списках.

Кроме того, Соединенные Штаты расширили ограничения в отношении одного из танкеров. К уже введенным мерам добавили санкции, связанные с Ираном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки ограничить энергетическое сотрудничество Москвы с другими государствами могут негативно отразиться на мировой экономике.

По ее словам, такие решения способны ускорить разделение международной торговли, усилить инфляцию, ухудшить перспективы экономического роста и привести к снижению благосостояния.

Захарова отметила, что наиболее серьезные последствия могут ощутить беднейшие государства, зависящие от импорта энергоресурсов, продовольствия и удобрений. Ответственность за возможную дестабилизацию она возложила на страны, вводящие санкции.