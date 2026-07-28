Германия стала искать слабости в экономике ключевого партнера России

Германия начала скрытый поиск уязвимостей в китайской экономике на тот случай, если Европейскому союзу придется начать полноценную торговую войну с КНР. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, правительство Германии намерено проанализировать торговые потоки, цепочки поставок и данные на уровне отдельных компаний. В Берлине хотят выяснить, в каких областях Китай по-прежнему зависит от немецких и европейских технологий, специализированных компонентов и промышленного ноу-хау. Так ФРГ рассчитывает определить точки давления на Пекин в случае потенциального экономического конфликта.

Власти Германии также хотят применить соответствующие меры, если Китай снова начнет использовать критически важные сырьевые материалы в качестве оружия. Предполагается, что экономика КНР остается уязвимой в узкоспециализированных товарах, промежуточных продуктах и ​​услугах, которые китайские компании до сих пор не могут воспроизвести.

Отмечается, что самым мощным рычагом Германии стало бы не только прекращение экспорта машин и комплектующих, но и приостановка технического обслуживания и ремонта оборудования, уже работающего в Китае.

Еще один сегмент, который изучают в Берлине — это передовые запатентованные медицинские изделия, от которых зависит Китай, особенно в условиях старения населения.

В прошлом месяце профицит торгового баланса Китая с Европейским союзом вырос на 27 процентов, дойдя до нового максимума в 32,9 миллиарда долларов.