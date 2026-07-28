Германия тайно ищет уязвимые места в экономике союзника РФ

Берлин в тайном режиме изучает слабые места китайской экономики на случай возможной торговой войны между Евросоюзом и Пекином, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Немецкие власти анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы определить, в каких сферах Китай зависит от европейских технологий, компонентов и промышленного опыта. Цель — понять, как можно оказать давление на Пекин в случае экономической конфронтации, говорится в материале.

В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем из-за угрозы, которую дешевые китайские товары представляют для европейской промышленности. В ответ министерство коммерции КНР заявило, что Пекин примет решительные контрмеры, если ЕС введет ограничения против китайских компаний и товаров.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Братислава готова способствовать сотрудничеству между Евросоюзом и КНР.