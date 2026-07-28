Прогноз Банка России по инфляции и ставке назвали оптимистичным

Обновленный прогноз Банка России, представленный в минувшую пятницу, 24 июля, содержит множество оптимистичных допущений, которые не факт, что сбудутся. Об этом в своем Telegram-канале написал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Регулятор ожидает, что в следующем году средний уровень ставки будет находиться в диапазоне от 10,5 до 12,5 процента, что означает ее снижение к концу года до 7,5-11,5 процента.

Однако, отмечает эксперт, в прогнозе учитываются только уже случившиеся проинфляционные события, при этом неявно предполагается, что дальше ситуация будет только улучшаться.

Другими словами, для реализации сценария все мощности по производству топлива должны восстановиться до конца года при отсутствии новых ударов и внеплановых ремонтов, первичный структурный дефицит бюджета не будет расширяться, также не будет новых санкций, сильных повышений тарифов и оттока рабочей силы из экономики, а инфляционные ожидания населения продолжат снижаться.

По мнению Когана, столь идеалистичная картина выглядит маловероятной, поэтому верхняя граница диапазона выглядит куда реальнее нижней, то есть к декабрю 2027 года ставка опустится не более чем до 11,5 процента. «А вот нижняя граница со ставкой 10,5% в среднем — это скорее сценарий мира», — объяснил инвестбанкир.

Отдельной проблемой оптимистичного прогноза ЦБ он назвал повышенную инфляцию, которая и в 2027 году может не выйти на целевой уровень четыре процента.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что в 2026 году Банк России еще дважды «гомеопатически» снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) и один раз оставит ее без изменений, так что к декабрю она достигнет 13,5 процента.